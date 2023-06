GF VIP 2023, chi saranno i nuovi opinionisti? Ultime news su Sonia Bruganelli

Il Grande Fratello VIP, il reality show più chiacchierato della tv italiana, tornerà con una nuova edizione ricca di sorprese e colpi di scena. Il conduttore Alfonso Signorini avrebbe già pensato ad alcuni dei concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia, ma chi lo affiancherà nel ruolo di opinionista? Tra conferme e smentite, il toto-nome è più acceso che mai!

Sonia Bruganelli dice addio al GF Vip?

Chi saranno i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip? Secondo alcune voci di corridoio, Sonia Bruganelli non farà più parte del cast della trasmissione. La showgirl aveva debuttato come opinionista due anni fa, prima al fianco di Adriana Volpe, poi con Orietta Berti, dimostrando di essere una persona schietta, ironica e preparata. Sonia Bruganelli si era infatti definita, nel corso di un’ospitata a Tv Talk, la persona più adatta a svolgere il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. “Sono la più titolata, sono laureata in Scienze della Comunicazione con una tesi sul Grande Fratello”, aveva spiegato la Bruganelli. Tuttavia, sembra che quest’anno abbia deciso di rinunciare al suo posto al fianco di Signorini. In un’intervista al settimanale Chi, infatti, ha dichiarato: “Non credo che tornerò nello studio del reality“.

Orietta Berti verso il ritorno in Rai?

Un altro volto noto che potrebbe lasciare il Grande Fratello Vip è quello di Orietta Berti, la cantante che ha fatto ballare e divertire il pubblico con le sue hit estive. Orietta Berti era stata scelta da Signorini come opinionista per la settima edizione del reality, ma secondo alcuni rumors potrebbe tornare in Rai per partecipare ad altri programmi. Il pettegolezzo è stato commentato anche da Davide Maggio tramite il suo profilo Twitter. Il giornalista ha scritto: “Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il #GFVip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è”. Insomma, la Berti ha ancora un legame con Mediaset o è pronta a cambiare casa?

Chi saranno i nuovi opinionisti?

Di fronte a queste possibili defezioni, chi saranno i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip? Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma solo indiscrezioni e supposizioni. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Cristiano Malgioglio, Mara Venier, Antonella Elia, Pupo e Alessia Marcuzzi. Chi di loro riuscirà a conquistare il posto al fianco di Signorini? E Giulia Salemi, che nella settima edizione ha dato voce al popolo web, con i tweet e i commenti di tendenza, ci sarà? Lo scopriremo presto, quando il reality show più amato dagli italiani tornerà in onda su Canale 5.