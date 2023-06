Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati: è finito il matrimonio

Solo qualche tempo fa, i rumors annunciavano la fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ma la coppia aveva tempestivamente smentito, con un video su Instagram anche abbastanza piccato. Ora, a distanza di pochissimo tempo, è arrivata la notizia ufficiale da parte dei diretti interessati, dopo 21 anni, il matrimonio tra i due è arrivato al capolinea. Eppure a sottolineare l’importanza del legame e della relazione costruita, l’ormai ex coppia ha rimarcato: ‘La fine di un matrimonio non è la fine dell’amore’.

Ripetutamente si era parlato di ‘separazione’… sempre smentita

Dal momento in cui avevano fatto la scelta di vivere in due case separate, la notizia che il presentatore e l’opinionista si erano lasciati sembrava farsi sempre più spazio. Ma i due hanno sempre smentito, facendo sperare che la relazione andava a gonfie vele. Ma evidentemente qualcosa non andava, per quanto i due insistano a dire che non sono mai stati uniti come adesso. La verità l’hanno raccontata proprio i due protagonisti che, seppure avevano deciso di separarsi, volevano prendersi il tempo necessario per decidere come fare. Una decisione che non prevede né tradimenti né avvocati.

La coppia ha voluto ponderare come dare l’annuncio, per tutelare i figli

La decisione di valutare il modo in cui annunciare la separazione è stato dettato solo dalla volontà di tutelare la famiglia e i figli. Ma l’affiatamento, il rispetto, la stima tra Paolo e Sonia sono invariati. I due hanno, infatti, annunciato la volontà di continuare a lavorare insieme, come hanno fatto finora. La notizia, però, è stata una doccia fredda per i numerosi fan della coppia che, dopo le smentite, avevano creduto di vedere in Bonolis-Bruganelli un’unione esemplare nella vita, come nel lavoro. Purtroppo, a sorpresa, è arrivata l’ufficializzazione della fine del matrimonio, una notizia che ha colto di sorpresa molti.