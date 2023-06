Paolo Bonolis lascia la tv? Il conduttore: ‘Lavorerò ancora per poco’, ecco cosa farà

Si farebbe sempre più insistente una voce all’interno del mondo televisivo, ovvero quella di un imminente addio di Paolo Bonolis alla conduzione dei programmi televisivi. A rendere ufficiale questo rumors, sarebbe stato lo stesso conduttore, che avrebbe confidato come “sarebbe intenzionato a lavorare ancora per poco”. Una voce, questa, che confermerebbe anche quelle ipotesi sulla fine delle programmazioni con “Avanti un altro” dopo quest’ultima stagione.

Paolo Bonolis lascia la tv?

Che lasciasse la televisione per sempre, non si era mai percepito realmente. Negli ultimi mesi, più che altro, il conduttore aveva fatto intendere come cercasse nuovi metodi per sperimentare un nuovo tipo di conduzione televisiva. Ci può stare, per un pioniere come lui che ha rivoluzionato la televisione italiana. Ecco allora come aveva annunciato come l’esperienza di “Avanti un altro” fosse arrivata alla fine, con la prossima chiusura che sarebbe stata dello storico programma “Ciao Darwin”. A ciò, era stato tirato in ballo anche per un ritorno in RAI, con l’intenzione di fargli sostituire Fabio Fazio.

Lo storico conduttore pronto a lasciare

Ma cosa farebbe Paolo Bonolis? Il conduttore risponde al Festival della tv di Dogliani a Cuneo: “Penso di lavorare ancora per poco tempo poi vorrei dedicarmi alla mia vita. Non ho bisogno di stare per forza in televisione, si sta bene anche altrove. Attualmente i miei figli sono il senso della vita più importante che ho: mi dedico a loro costantemente, mi piace farlo ed è un modo per dedicare anche a me stesso questo tempo. È un senso della vita nel quale sto lasciando il lavoro al quale mi son dedicato per quarantaquattro anni per cercare di rendere questo ultimo spiraglio di vita che ho a disposizione il più leggero possibile per me e per gli altri”. Quindi un Bonolis pronto a dedicarsi full time alla propria famiglia.