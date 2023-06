Roma, chiasso e musica a tutto volume: residenti esasperati per lo show Viva Rai 2, “situazione insostenibile”

Roma. Monta la protesta dei residenti di via Asiago, nel quartiere Della Vittoria. Il motivo è da ricercare nel chiasso derivante lo show di Fiorello “Viva Rai 2”. Schiamazzi, cori da stadio, musica a tutto volume nelle ore piccole. Questi alcuni disagi segnalati dai residenti, circa una cinquantina di cittadini, che stremati dalla situazione hanno scritto una lettera alla Rai.

Stadio della Roma a Pietralata, residenti infuriati protestano: ”Metterete in ginocchio il quartiere”

Lo show di Fiorello Viva Rai 2 e le lamentele dei residenti

La storica sede della Rai si trova al civico 10 di via Asiago. È qui che Fiorello conduce il suo show che ultimamente sta creando qualche fastidio ai residenti i quali lamentano, tra le altre cose, la copiosa presenza di persone già di buon mattino che si radunano in strada per assistere agli show e seguire i concerti degli artisti inviati dal comico. I disagi vanno avanti ormai da sei mesi e i residenti, stremati dalla situazione, hanno deciso di farsi sentire scrivendo una lettera di protesta alla Rai. A firmare la lettera una cinquantina di persone. Al centro della vicenda diverse circostanze. Uno di queste riguarda, ad esempio, l’arrivo dei Pooh che suonavano a bordo di un bus scoperto come in una parata prima delle sette del mattino. Ma non solo.

Musica a tutto volume e cannonate d’aria contro gli spettatori

Un altro punto dolente è rappresentato dalla musica a tutto volume: “La situazione è insostenibile, dormo con i tappi nelle orecchie e comunque ogni giorno, cascasse il mondo, mi sveglio con le urla degli spettatori e con la musica a palla”, questa la denuncia di un residente. Inoltre, qualcuno degli spettatori è stato sorpreso ad urinare nei cortili condominiali ed un portinaio ha usato il soffiatore ad aria, quello che solitamente serve per spazzare le foglie, per allontanare le persone dalle grate del condominio. Ora, visto il successo del programma, il rinnovo per un’altra stagione non è da escludere così come l’ipotesi che i residenti – così come previsto da una sentenza della Cassazione – siano costretti a chiedere il risarcimento dei danni.