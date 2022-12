Viva Rai 2, chi sono gli ospiti di Fiorello nella prima puntata: anticipazioni

Ormai la messa in onda del nuovo programma condotto da Fiorello è imminente. Da lunedì 5 dicembre lo showman e conduttore tornerà sul piccolo scherno con una trasmissione televisiva tutta nuova: “Viva Rai 2”, rigorosamente in onda su Rai 2 a partire dalle 7 e 15 dal lunedì al venerdì. Un programma ancora tutto da scoprire. Bisognerà vedere se in questa nuova veste Fiore riuscirà ad avere il solito consenso di pubblico, quello al quale è stato abituato negli anni. Sono 115 le puntante dello show nel quale Fiorello verrà affiancato da Fabrizio Biggio e Gabriele Vagnato.

Il conduttore: “Daremo notizie in libertà”

“Vorrei che – ha detto Fiorello in un’intervista – lo spirito della trasmissione fosse lo stesso di “Aspettando Viva Rai2!”, con un tono allegro e divertente. Daremo le notizie in totale libertà. Se ci sono i Mondiali in Qatar e mi va di dire che la Rai ha speso 200 milioni per un torneo senza l’Italia, lo dico, come in effetti ho fatto. Colpiamo dove ci diverte colpire. L’importante è mantenere uno spirito scherzoso, fare tutto senza astio e cattiveria, perché ce n’è già troppa in giro”.

Chi saranno gli ospiti della prima puntata

Sono tanti gli ospiti che faranno capolino nella trasmissione ed è già annunciata la partecipazione di Fedez ed è stata annunciata anche la partecipazione di un giovanissimo chef, Rafael Nistor, un 23enne capace di “preparare piatti in un minuto. Ma saranno tanti gli ospiti”. Ha precisato il conduttore che manifesta comunque tanto timore per la nuova avventura che lo attende. “In realtà – ha continuato Fiorello – sono timoroso per tutto ciò che riguarda questo mestiere. Per esempio: se ‘Aspettando Viva Rai2!’ si rivelasse più divertente del programma che… aspettiamo? Perché qui fai e dici, sbrodoli allegramente, mentre nel programma ufficiale potrebbe capitare di essere meno divertenti. Penso che quando saremo su Raidue avremo bisogno di una decina di puntate per carburare. Quindi aspettate a giudicarci, dateci tempo. State calmi, anche perché le puntate che faremo sono 115!”