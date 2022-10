Viva Rai 2: quando inizia il programma di Fiorello e a che ora

Dopo non poche polemiche, con i giornalisti del TG1 che avevano urlato a gran voce tutto il loro dissenso per un programma di Fiorello nella fascia oraria dedicata all’attualità, ora una certezza c’è: il noto conduttore ritornerà con un suo programma. Ma su Rai 2. E la trasmissione si chiamerà proprio “Via Rai 2.

Quando inizia Viva Rai 2

Il nuovo programma di Fiorello si chiamerà Viva Rai 2 e il titolo è stato annunciato questa mattina dall’ad Carlo Fuortes, che ha presentato il nuovo progetto dell’artista. Dopo le polemiche dei giornalisti del TG1, che non volevano vedere i loro spazi invasi dall’intrattenimento. Il programma di Fiorello andrà in onda per ben 135 puntate e terrà compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì: si partirà il 7 novembre su Rai Play, poi dal 5 dicembre la trasmissione sarà in diretta su Rai 2.

Gli orari

Viva Rai 2 terrà compagnia, molto probabilmente, nella fascia oraria che va dalle 7 alle 8.30, ma l’orario specifico ancora è da stabilire. Quello che è certo, però, è che il programma si potrà seguire in diretta tv, ma anche in streaming su Rai Play e si potrà ascoltare su RaiPlay Sound, Rai Radio Tutta Italiana. Sabato e domenica, poi, su Radio 2 andrà in onda il meglio della settimana.