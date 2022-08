Fiorello torna in tv con uno show tutto suo: ecco quando e dove

Finalmente, Fiorello torna in tv. Dopo la sua presenza a Sanremo lo rivedremo nel grande schermo Rai ma questa volta, non come siamo abituati. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che lo showman più amato dagli italiani abbia altre intenzioni per questa nuova stagione..

Leggi anche: Fiorello apre l’Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno

Il nuovo programma di Fiorello

Dopo il grandissimo successo del suo spettacolo nei teatri, “Fiorello presenta: Fiorello!”, eccolo che torna a farci sorridere. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, lo showman vorrebbe fare un programma diverso, fuori dalla sua ‘comfort zone’. Probabilmente infatti, cambierà anche l’orario del programma (di solito la sera) con l’obiettivo di raggiungere un’altra fetta di pubblico.