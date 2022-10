Fedez e Salmo, dopo la lite il singolo ‘Viola’ insieme: testo, video e significato della canzone

Salmo e Fedez insieme per un nuovo singolo insieme dal titolo Viola. Sì i due rapper, tra i protagonisti indiscussi del panorama musicale italiano, dopo la lite scoppiata nel 2021 (ricordate? Fedez aveva attaccato Salmo per il concerto ‘abusivo’ in Sardegna in violazione delle normative anti Covid in vigore) hanno deciso di collaborare per un nuovo singolo. Gli artisti avevano già fatto pace durante il concerto di San Siro dello scorso 6 luglio e adesso, a sancire il ritrovato rapporto tra i due, questa nuova canzone.

Qual è il significato della canzone Viola

La canzone è stata scritta, oltre che da Fedez e Salmo, anche da Dargen D’Amico (con il quale Fedez condivide la conduzione alla giuria di X Factor 2022), Paolo Antonacci e Davide Simonetta, con quest’ultimo che si è occupato della produzione musicale. Tre giorni fa il rapper marito di Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio account Instagram un breve video in cui si vede uno spezzone (solo audio) dell’incisione del singolo “Viola”. Fr3nk Zappa ha invece disegnato la copertina.

Il video ufficiale della nuova canzone di Salmo e Fedez

Il singolo di Salmo e Fedez esce oggi, venerdì 14 ottobre 2022, e contestualmente dovrebbe essere diffuso anche il video ufficiale della canzone. Una cosa è certa: la semplice notizia di una collaborazione tra i due artisti ha scatenato i fan che ora non attendono altro se non ascoltare (a tutto volume) “Viola”.