Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in crisi? Ultime news sulla coppia

Si farebbero sempre più forti le voci di una nuova crisi amorosa nel mondo dello spettacolo, che oggi interesserebbe la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Sentendo le voci di persone vicine ai due ragazzi, sembrerebbe ufficiale come i due ragazzi si siano lasciati definitivamente. A rivelare la crisi tra i due “ex” fidanzati anche un’ultima cena tra amici, dove sia Pretelli che la Salemi si sono ignorati.

Finita la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Il colpo di grazia su questa storia d’amore, sarebbe arrivato a un’ultima cena con amici presso un ristorante italiano. Entrambi i ragazzi si sarebbero presentati all’evento, ignorandosi però per tutta la serata e arrivando addirittura a sedersi lontano. Una condizione che, secondo Deianira Marzano, “è un palese segnale di come la coppia abbia smesso da qualche giorno di stare insieme, peraltro non tenendosi più in buoni rapporti”. Una notizia che non meraviglia, soprattutto per chi conosce il passato della coppia.

Il “tira e molla” della Salemi con Pretelli

Non è la prima volta che sentiamo parlare di una crisi amorosa tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Già nell’edizione del Grande Fratello Vip 7, la Salemi disse pubblicamente come “vivesse una situazione di crisi con il proprio compagno”. Situazione che, a grande sorpresa, sembrava essere rientrata… almeno fino a oggi. I due infatti, dopo mesi di “tira e molla”, avrebbero preso realmente la decisione di percorrere due distinte strade diverse, non cercando neanche più di nascondere la loro separazione amorosa.

La scappatella di Pretelli

Ad avvalorare l’aria di crisi, anche un avvistamento di Pierpaolo Pretelli da parte dei paparazzi. Il giovane, infatti, sarebbe stato visto in una nota discoteca di Milano in compagnia di un’avvenente ragazza misteriosa. Una situazione che, i paparazzi, avrebbero immortalato sia con fotografie che con video, con l’ex veline che si vede ballare con la donna.