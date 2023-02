Alessio Vassallo: chi è, età, carriera, film, chi è la fidanzata, foto, Instagram

Nuovo imperdibile appuntamento con il salotto televisivo del pomeriggio targato Rai 1 con gli ospiti di Serena Bortone pronti a farci compagnia anche oggi. Tra questi ad Oggi è un altro giorno troveremo l’attore Alessio Vassallo, in tv nelle vesti di ispettore nella fiction Sei donne. Ma cosa sappiamo su di lui e sulla sua vita privata? Conosciamolo meglio con questo articolo.

Dagli esordi al successo, l’attore Alessio Vassallo ai raggi X

Palermitano ma romano di adozione, l’attore si è diplomato presso l’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Agli esordi ha lavorato con Beppe Fiorello (La vita rubata) per poi entrare nel cast della soap di Rai 3 Agrodolce. Al cinema debutta nel 2006 con il film Niente Storie ma è sul piccolo schermo che la sua notorietà cresce fino ad arrivare alla definitiva affermazione. Oggi ha 40 anni.

La carriera, le fiction con Alessio Vassallo

Tra le sue interpretazioni più famose menzioniamo Viola di Mare, L’ultimo Re, Il giorno più bello, Notti in bianco, baci a colazione, I racconti della Domenica, Stalker che lo hanno portato a lavorare con registi e colleghi di rilievo nel panorama cinematografico. Come detto però è in tv e con le fiction che ottiene i suoi maggiori successi: come in Le indagini di Lolita Lobosco, Squadra Antimafia Palermo Oggi 2, I Borgia, il Giovane Montalbano.

Il noir 2023 Sei Donne il mistero di Leila su Rai 1

Nel 2023 lo troviamo protagonista del nuovo Noir Rai chiamato “Sei donne – Il mistero di Leila” con la regia di Vincenzo Marra. La scomparsa di una ragazzina, Leila, e del suo patrigno Gregorio, è il mistero attorno al quale si sviluppa il racconto. Prima puntata il 28 febbraio 2023 in prima serata su Rai 1: Alessio Vassallo interpreta il ruolo dell’ispettore.

La vita privata, chi è la fidanzata Ginevra Pisani

Per quanto riguarda la sua vita privata l’attore al momento è felicemente fidanzato con Ginevra Pisani. Nata nel 1998 è una modella. Inoltre ha preso parte a vari programmi tv come Uomini e Donne e L’Eredità, dove ha ricoperto il ruolo di Professoressa.

Curiosità

E’ alto 1.80 m

E’ un grande tifoso del Palermo

Ha presentato i Fabrique du Cinema Awards 2019 e il Premio Mondello 2021

Instagram Alessio Vassallo

L’attore è presente sui social. In particolare ha un profilo Instagram che conta oltre 38.000 followers. Lo potete trovare qui.