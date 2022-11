Alex Bellini, chi è la moglie Francesca Urso: età, lavoro, figlie, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’esploratore Alex Bellini, noto per le sue traversate estreme, che si racconterà a cuore aperto: dalle imprese sportive all’amore per la moglie Francesca.

La storia d’amore tra Alex Bellini e Francesca Urso

Alex Bellini è sposato dal 2007 con Francesca Urso, un’imprenditrice e una viaggiatrice. Come si definisce lei stessa sui social. Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, ma sappiamo che segue da sempre suo marito. E lo supporta e aiuta anche nelle imprese più difficili. Dal loro grande amore sono nate due bambine, Sofia e Margherita.

“Ho una moglie e una famiglia che amo e che mi supporta” – ha detto più volte Alex Bellini, noto per le sue imprese sportive. E per le sue traversate oceaniche a remi.

Instagram

Francesca Urso ha un profilo Instagram e con l’account @francescaurso_ vanta oltre 1.000 followers.