Alex Britti: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la moglie, vita privata, Instagram, figlio

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1, l’ultimo della settimana, con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Alex Britti, ma conosciamolo meglio!

Alex Britti: chi è, età, carriera, canzoni

Alex Britti è nato a Roma il 23 agosto del 1968 ed è un noto cantautore e chitarrista. Ha iniziato a suonare la chitarra a 8 anni e a 17 ha fondato il suo primo gruppo blues, poi è diventato supporter dei bluesman americani di passaggio in Italia, ma è nel 1992 che ha avuto la prima esperienza discografica come cantautore. Da lì ha iniziato un successo dopo l’altro, ha composto canzoni per grandi artisti e nel 1998 ha raggiunto la notorietà con il singolo Solo una volta ( o tutta la vita). Da quel momento non ha mai smesso di cantare e suonare regalando agli italiani brani che ancora oggi sono impressi nella mente (e nel cuore).

Alex Britti: chi la moglie, vita privata, figli

Alex Britti è molto riservato e geloso della sua sfera privata. Sappiamo che dal 2013 è fidanzato con una ragazza 22 anni più giovane di lui: si chiama Nicole e dal loro amore è nato nel 2017 il figlio Edoardo. Nello stesso anno i due sono convolati a nozze in gran segreto. In precedenza il bel cantautore romano ha avuto una storia d’amore con Chiara Tortorella, con Luisa Corna e con Letizia, una ragazza all’epoca studentessa di economia.

Alex Britti: Instagram

Alex Britti ha un profilo Instagram e con l’account @alex_britti vanta 112 mila followers.