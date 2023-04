Fred Buscaglione: chi era, come è morto, carriera, canzoni, figli, moglie, incidente, altezza, causa morte

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, insieme a Paolo Belli e Letizia Buscaglione, verrà ricordato il grande Fred Buscaglione, noto cantautore e attore.

Dagli esordi al debutto di Fred Buscaglione

Fred Buscaglione è nato a Torino il 23 novembre del 1921 ed è morto a Roma il 3 febbraio del 1960: è stato un cantautore, polistrumentista e attore molto famoso. E’ nato da una famiglia originaria di Graglia e la zia Anna era stata una celebre canzonettista: a 11 anni, piccolissimo, è stato ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, che poi ha dovuto abbandonare per le misere condizioni economiche in cui versava. Ha iniziato così a cercare lavoro, poi ha pensato bene di esibirsi nei locali notturni della città come cantante jazz ed è stato notato in quell’occasione da Leo Chiosso, appassionato lettore di libri gialli. Dopo la fine della guerra, ha cominciato a suonare in varie orchestre, ha fondato gli Asternovas e da lì ha iniziato a collezionare un successo dopo l’altro: alla fine degli anni ’50, infatti, era uno degli uomini di spettacolo più richiesti. E non solo come cantante.

Le sue canzoni famose

Tra i suoi 33 giri ricordiamo:

Fred Buscaglione & i suoi Asternovas

Le nuove canzoni di Fred Buscaglione

Balliamo con Fred Buscaglione

16 successi di Fred Buscaglione.

Come è morto, l’incidente d’auto

Fred Buscaglione è morto improvvisamente all’alba del 3 febbraio del 1960, a soli 38 anni, in un incidente d’auto mentre tornava all’hotel Rivoli. Il cantante si trovava a bordo della sua auto quando si è scontrato con un camion nel quartiere romano dei Parioli. I funerali si sono svolti a Torino, sua città natale, nella Chiesa di Santa Giulia ed è sepolto nel Cimitero Monumentale del capoluogo piemontese.

Chi è la moglie, matrimonio

Fred Buscaglione nel 1949, in un cabaret di Lugano, ha incontrato l’artista maghrebina Fatima Ben Embarek, meglio conosciuta come Fatima Robin’s. Ha iniziato a corteggiarla e nel 1953 i due si sono sposati in chiesa, dopo la conversione della donna al cattolicesimo. La coppia, tra alti e bassi, si è separata definitivamente nel 1959, ma i due nel 1960 si rincontrarono a Firenze per impegni artistici e secondo molti si erano riconciliati.