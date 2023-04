Fred Buscaglione, chi era la moglie Fatima Robin’s: biografia, origini, carriera, matrimonio, morte, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, con Paolo Belli e Letizia Buscaglione, verrà ricordato ancora una volta il grande Fred Buscaglione. Ma conosciamo meglio quella che era sua moglie, Fatima Robin’s.

Chi era la moglie di Fred Buscaglione

Fred Buscaglione è stata sposato per anni con Fatima Robin’s. Lei è nata a Dresda il 6 maggio del 1930 ed è morta a Saint Louis il 9 maggio del 2016: è stata una cantante e circense tedesca di origini marocchine, attiva particolarmente negli anni ’40 e ’50, conosciuta anche come la moglie di Fred Buscaglione. La donna è nata in Germania da genitori marocchini, ha iniziato la sua carriera di artista come contorsionista e acrobata, poi nel 1949 a Lugano ha incontrato l’uomo della sua vita.

L’incontro, l’amore e il lavoro insieme

Fatima e Fred Buscaglione si sono incontrati nel 1949 a Lugano e dopo un lungo corteggiamento del cantante, i due hanno deciso di convivere e di sposarsi il 3 gennaio del 1954, giorno di apertura delle trasmissioni regolari della Rai. Come residenza hanno scelto la casa dei genitori di Buscaglione a Torino, in una portineria di piazza Cavour. Fatima e Fred hanno fatto coppia anche sul palcoscenico dei dancing. Fatima si è fatta apprezzare nel tempo sì per la sua avvenenza e le doti artistiche di acrobata e contorsionista, ma anche per le sue qualità canore, che le hanno consentito di eseguire i maggiori standard della musica internazionale.

La separazione

Un amore, lungo, importante, poi giunto al capolinea. Dopo alcuni anni dal matrimonio Fred e sua moglie si sono separati e hanno deciso di percorrere due strade diverse, anche dal punto di vista artistico. La donna si è ritirata dalle scene e ha vissuto in Francia, non lontano da Basilea, fino al giorno della sua morte. Che risale al 9 maggio del 2016.