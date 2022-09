Alfonso di Uomini e Donne: chi è, età, cosa faceva, Gemma

Tutto pronto anche per l’appuntamento odierno di Uomini e Donne, in onda su Canale 5. Alle 14 e 45 Maria De Filippi ha salutato i suoi ospiti e dato il via alla trasmissione. Cosa succederà nella puntata di oggi? Nasceranno nuovi amori?

Chi è Alfonso

Alfonso, 61 anni, è un signore galante, dai modi gentili e raffinati che però non sembra aver trovato il pieno favore di Gemma. La dama sin da subito ha dichiarato di non aver provato niente di particolare quando ha visto Alfonso.

Sollecitata dallo studio a conoscere meglio il nuovo corteggiatore Gemma ha concesso al suo corteggiatore un ballo. Un ulteriore tentativo di farsi conoscere da parte di Alfonso che non è andato a buon bine.

Alla fine del ballo Gemma ha detto: “Abbiamo la ristorazione in comune, ma niente di più”. Alfonso che aveva dimostrato grande interesse per Gemma ha dovuto prendere atto del rifiuto ed è andato via salutando il pubblico presente.