Alice Campello: chi è, età, lavoro, origini, terapia intensiva, Alvaro Morata, figli, matrimonio, foto e Instagram

Non c’è weekend su Canale 5 senza Verissimo e anche oggi i telespettatori possono stare tranquilli e sintonizzarsi a partire dalle 16.30 perché Silvia Toffanin, padrona di casa, terrà compagnia a tutti. Con i suoi ospiti in studio. Oltre a Giulia Stabile, vincitrice di Amici e ballerina professionista, Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, nel salotto televisivo più amato di sempre arriverà anche Alice Campello, nota showgirl e moglie di Alvaro Morata, che è da poco diventata mamma di Bella, sua quarta figlia.

Cosa sappiamo su Alice Campello

Alice Campello, classe 1995, è originaria di Mestre, in provincia di Venezia ed è una nota modella e influencer, seguitissima sui social, nonché moglie del calciatore Alvaro Morata. Sappiamo che è nata il 5 marzo: suo padre è il proprietario della Campello Motors, un’azienda leader nella vendita di auto di lusso, ma è legatissima anche alla mamma, che è spesso presente nelle sue foto. Alice ha sempre avuto una grande passione per la moda ed è partita da lì: ha inseguito il suo sogno e oggi è seguitissima sui social, dove condivide scatti del suo lavoro e della sua quotidianità.

I suoi brand di successo

Alice ha lavorato per un periodo nell’azienda automobilistica di famiglia, poi si è dedicata alla moda. Ha posato per alcune campagne pubblicitarie, ha realizzato una linea di costumi e ha curato l’ufficio stile di un brand di calcature ideato dal suo ex fidanzato. Ma non solo. La Campello ha lanciato anche una linea di borse, di abbigliamento e di creme.

Il matrimonio con Alvaro Morata, figli

Alice Campello nel 2017 si è sposata con il calciatore Alvaro Morata. E dal loro amore bellissimo sono nati quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e la piccola Bella, venuta al mondo il 10 gennaio scorso. I due si sono conosciuti su Instagram e lei, inizialmente, era diffidente: il padre le aveva detto di stare alla larga dai calciatori, poi però si sono incontrati. E da quel momento non si sono più lasciati.

La terapia intensiva dopo la nascita di Bella

Una storia d’amore bellissima, che fa sognare i followers su Instagram. Recentemente, però, Alice Campello è stata male: quando ha messo al mondo Bella ha avuto delle complicazioni post parto ed è stata ricoverata in terapia intensiva. Ora, fortunatamente, quella brutta pagina fa parte del passato e la famiglia si sta godendo i momenti di felicità accanto a Bella e agli altri tre bambini.

Alice Campello su Instagram

Alice Campello su Instagram è molto seguita. Con il suo account @alicecampello vanta oltre 2 milioni di followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità, del suo lavoro e della sua famiglia.