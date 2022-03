Alice De Carlo, chi è l’attrice di Doc: età, carriera, Facebook e Instagram, fidanzato, Ognuno è perfetto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Alice De Carlo, l’attrice che ha interpretato Susanna nella fiction di successo Doc nelle tue mani, quella che vedeva come protagonista, nei panni di Andrea Fanti, Luca Argentero.

Chi è l’attrice con sindrome di Down Alice De Carlo

Alice De Carlo, che ama tantissimo la danza, è una giovane attrice affetta dalla sindrome di Down. Ha origini albanesi, ha 27 anni e vive a Roma. Prima di interpretare Susanna, la sorella di Lazzarini (Gianmarco Saurino) in Doc nelle tue mani, ha riscosso notevole successo con il suo ruolo in Ognuno è perfetto, dove ha vestito i panni di ‘Tina’. Una miniserie Rai che ha raccontato l’amicizia, l’amore tra ragazzi che cercano solo di avere più indipendenza, di essere trattati come tutti. Non come diversi.

Le serie tv Doc e Ognuno è perfetto

Alice De Carlo ha interpretato sì Tina in Ognuno è perfetto, ma è anche stata Susanna in Doc nelle tue mani. Nella fiction di successo di Rai 1, che si è conclusa pochi giorni fa, l’attrice ha interpretato la sorella di Lazzarini, il medico morto nel film durante il Covid. Tra segreti, complotti e l’amore che ha trionfato su tutto.

Chi è il fidanzato Gabriele Di Bello

Ma veniamo ora alla vita privata. Tina di Ognuno è perfetto sul set si è innamorata di Rick, ma dal cinema alla realtà il passo è stato breve. Sì, perché Alice si è fidanzata proprio con lui, Gabriele Di Bello: sono legati da oltre 5 anni e si sono conosciuti quando entrambi avevano preso parte a un docu-reality, Hotel 6 stelle, nel 2014. “Lui mi ha conquistato con il suo bellissimo sorriso e con i suoi meravigliosi occhi – aveva detto tempo fa l’attrice ospite del programma I Soliti Ignoti – C’è stato un colpo di fulmine, con lui non mollo mai. Non solo sono innamorata di lui, ma se potessi lo bacerei tutto il tempo”.

Alice De Carlo è molto seguita su Instagram e con l’account @alicedecarlo vanta oltre 8.000 followers.