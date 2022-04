Alvaro Vitali, chi è la moglie Stefania Corona: età della cantautrice, figli, oggi

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Alvaro Vitali, l’attore meglio conosciuto come ‘Pierino’, che si racconterà a cuore aperto, dai successi all’amore per la sua seconda moglie, Stefania Corona.

La carriera da cantautrice: dal Canada all’Italia

Stefania Corona, classe 1961, è nata a Montreal, in Canada, da genitori italiani. Ed è lei la seconda moglie di ‘Pierino’, il celebre attore delle barzellette, personaggio dell’ormai superata commedia sexy all’italiana. Dopo un primo matrimonio, la nascita di un figlio e il divorzio, Alvaro Vitali si è innamorato di Stefania, che si è trasferita in Italia, a Roma, quando era molto piccola.

La donna, infatti, è cresciuta nel quartiere di Monteverde Vecchio e ha da subito mostrato grande interesse per la musica: il padre era un batterista e la portava in giro ad ascoltare i concerti jazz. A soli 13 anni Stefania ha iniziato a scrivere le prime canzoni, poi si è diplomata al Conservatorio in chitarra classica e pianoforte. E da lì ha collezionato un successo dopo l’altro: sul piccolo schermo si è fatta conoscere a Buona Domenica e quando ha partecipato al Maurizio Costanzo Show. Vanta alle spalle molte collaborazioni importanti e ha preso parte a diversi festival canori.

Come si sono conosciuti Alvaro Vitali e la moglie

Alvaro Vitali e Stefania, che era già mamma di Sara, si sono conosciuti e incontrati per la prima volta nel 1997. Tra di loro è scattato subito il colpo di fulmine e hanno iniziato una bellissima storia d’amore, al punto che nel 2006 hanno deciso di convolare a nozze. Compagni nella vita sì, ma anche nel lavoro: i due hanno girato diversi teatri e lo hanno fatto con uno spettacolo divertente. Nel 2020, la donna ospite di Caterina Balivo ai microfoni della trasmissione ha raccontato: “Alvaro è divertente, ma mi fa anche arrabbiare perché prende le cose alla leggera. Lui ha sempre la battuta pronta, questa cosa ci fa andare avanti da 22 anni”. Insomma, un amore indissolubile!