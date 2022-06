Amazon Prime Video, nuove uscite serie TV e film: cosa guardare a giugno 2022

Benvenuto al mese di giugno e alle tante novità, tra film e serie tv, che stanno già spopolando su Amazon Prime Video, il servizio di streaming legato al noto e-commerce che è gratuito per quelli che hanno l’abbonamento prime. Vediamo quali sono i nuovi prodotti e qual è il catalogo aggiornato per stare al passato con i tempi.

La terza stagione di The Boys su Amazon Prime Video dal 3 giugno

Grande attesa su Amazon Prime per la terza e imperdibile stagione di The Boys, una serie tv divertente. I protagonisti sono:

Karl Urban

Jack Quaid

Antony Starr

Erin Moriarty

Dominique McElligott

Jessie T. Usher

Laz Alonso

Chace Crawford,

Tomer Capone

Karen Fukuhara

Nathan Mitchell

Colby Minifie

Claudia Doumit

Jensen Ackles.

La serie si basa sul fumetto più venduto del New York Times di Garth Ennis e Darick Robertons e la terza stagione sarà disponibile in streaming dal prossimo 3 giugno, quindi il conto alla rovescia si può attivare.

I film originali e le novità di giugno 2022

Tra i film in arrivo su Amazon Prime Video a giugno anche l’originale The Contractor, che racconta la storia di James Harper. Lui dopo essere stato congedato dai Marines, si unisce a un’organizzazione paramilitare con l’obiettivo di aiutare economicamente la famiglia: il film sarà disponibile dal 15 giugno. E ancora, dal 24 si potrà vedere My Fake BoyFriend, una commedia romantica.

L’estate nei tuoi occhi, la seconda stagione di Farfaix, le serie in arrivo

Tra le serie tv in arrivo anche quella che racconta un dramma multigenerazionale, L’Estate nei tuoi occhi, quella che mette al centro la storia d’amore tra una ragazza e due fratelli. La serie è interpretata da Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christoper Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufaman, Alfredo Narciso, Minnie Mills e sarà disponibile dal prossimo 17 giugno.

E ancora, sulla piattaforma in streaming il 10 giugno sbarcherà la seconda stagione di Farfaix, la commedia animata che racconta le disavventure di quattro studenti delle scuole medie, che sono alla ricerca di popolarità su Fairfax Avenue a Los Angeles.

Tra le novità in arrivo anche la nuova reality series Original in 10 episodi The One That Got Away, che verrà pubblicata il 24 giugno e vede protagoniste sei persone in cerca dell’anima gemella.

Quanto costa l’abbonamento?

Ricordiamo che il servizio Prime Video è incluso con Amazon Prime, quello che permette di ricevere in tempi rapidi le consegne senza costi aggiuntivi. Il costo annuale è di 36 euro: dopo i primi 30 giorni gratuiti l’abbonamento si rinnova automaticamente, ma l’iscrizione può essere cancellata senza problemi. Con pochi clip. Così come con pochi clic a giugno sarà possibile vedere nuove serie tv e film!