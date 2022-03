Amici 2022, il serale: ecco le squadre e quando inizia

Amici 2022 serale: finalmente svelate tutte le informazioni. Tornano le sfide a squadre, con lo stesso meccanismo del 2021: i professori saranno divisi in coppie composte da ballo e canto e guideranno gli studenti che hanno già seguito durante i mesi scorsi. Ma scopriamo insieme come saranno formate le tre squadre!

Amici 2022 serale: squadre e giudici

Come riporta il sito Davide Di Maggio avremo la squadra Zerbi-Celentano, la squadra Pettinelli-Peparini e la squadra Cuccarini-Todaro. Ritroviamo alcune accoppiate dello scorso anno, con il cambiamento di Lorella Cuccarini, in coppia con Raimondo Todaro (al posto di Arisa). I giudici invece saranno Stash dei The Kolors, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. Non resta che attendere la prima gara, che ci sarà il 19 marzo 2022 (sabato). Ecco le composizioni delle squadre.

La composizione delle squadre

Per la prima squadra abbiamo:

Carola (ballerina);

Leonardo (ballerino);

Michele (ballerino);

Calma (cantante);

Luigi (cantante);

LDA (cantante);

Gio Montana (cantante);

Per la seconda:

Dario (ballerino);

Alice (ballerina);

John Erik (ballerino);

Albe (cantante);

Crystical (cantate);

Per la terza:

Christian (ballerino);

Serena (ballerina);

Nunzio (ballerino);

Aisha (cantante);

Sissi (cantante);

Alex (cantante).

