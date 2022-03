Amici 21, anticipazioni della prima puntata del Serale: la registrazione, chi è stato eliminato e gli ospiti

Dopo un percorso lunghissimo, tra sfide, esibizioni e gare, finalmente per i ragazzi della scuola di Amici, la più famosa d’Italia, è arrivato il momento del Serale, la fase finale della trasmissione, quella in cui verrà decretato il vincitore. Sono ben 18 gli allievi che sono riusciti a ottenere la tanto ambita maglia d’oro, tra cantanti e ballerini, che da settimane stanno lavorando duramente per lo show del sabato sera, che debutterà in prima serata il prossimo 19 marzo. Ma cosa accadrà? Chi rischia l’eliminazione?

La registrazione di Amici di giovedì 17 marzo 2022: cosa vedremo sabato

Il Serale di Amici, come accade ormai da anni, non sarà in diretta. A eccezione, ovviamente, della finale dove ruolo fondamentale lo avrà il pubblico. La prima puntata verrà registrata proprio oggi, giovedì 17 marzo, e verrà trasmessa sabato 19, in prima serata su Canale 5. Sicuramente vedremo Giulia Stabile, ora ballerina professionista di Amici, entrare in studio con la coppa perché è stata lei la vincitrice della scorsa edizione e sarà lei, quindi, a fare l’ingresso e a consegnare il trofeo. Che sia insomma di buon auspicio per i ragazzi di questa stagione. Poi, sarà la volta dell’entrata delle squadre, che sono tre e capitanate ognuna da due professori, uno di canto e uno di ballo.

Le squadre e la giuria

La prima squadra è quella capitanata da Anna Pettinelli (per il canto) e Veronica Peparini (per il ballo) ed è formata da: Albe, Dario Schirone, John Erik, Alice Del Frate e Crytical. Segue la squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini che ha come protagonisti: Aisha, Alex, Nunzio Stancampiano, Serena Carella, Sissi e Christian Stefanelli. La terza, squadra che vince non si cambia, è quella che vede al timone Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Loro potranno contare sul talento di LDA, Leonardo Lini, Luigi Strangis, Michele Esposito, Calma, Carola Puddu e Gio Montana. La giuria, anche quest’anno, sarà composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, il frontman dei The Kolors. Le manche previste sono tre: si inizia con il sorteggio, chi vince avrà modo di scegliere la squadra sfidante e dare il via alla gara.

Chi viene eliminato e i guanti di sfida

Nella prima puntata, come ha fatto sapere Maria De Filippi, potrebbero esserci due, o addirittura tre eliminazioni. E come sempre ci saranno i guanti di sfida, quelli che i professori possono lanciare per mettere in risalto il proprio allievo e mettere in difficoltà lo sfidante. Potremmo vedere LDA contro Alex per la prova di scrittura voluta da Rudy, Nunzio contro Leonardo, Serena contro Carola, Christian contro Michele, Crytical contro Alex e Albe contro Lda, entrambe sfide volute da Anna Pettinelli. Chi potrebbe rischiare l’eliminazione? I nomi più plausibili sembrano essere quelli di Calma e Gio Montana, quelli più messi in discussione. Ma mai dire mai. Non ci resta che aspettare la puntata di sabato per scoprirlo!