Amici 21, anticipazioni prima puntata serale: data registrazione e ultime news domenica 20 marzo 2022

Amici 21 anticipazioni serale: cosa accadrà nella prima puntata? Il pubblico attende con trepidazione sabato 19 marzo 2022, anche se, ricordiamo, la registrazione sarà in verità il 17 marzo. Il serale di Amici andrà in onda in fascia prime time su Canale 5, per ben 9 settimane. intanto, un’indiscrezione ci dice che Lorella Cuccarini potrebbe non esserci fisicamente a causa di Striscia la notizia.

Amici 21 anticipazioni serale: squadre e giudici

Tornano le sfide a squadre: abbiamo queste accoppiate: Pettinelli-Peparini, Cuccarini-Todaro e Zerbi-Celentano. I giudici saranno Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Saranno loro a decidere chi saranno i finalisti di questa nuova edizione di Amici.

Lorella Cuccarini potrebbe non esserci

A proposito dei professori, Lorella Cuccarini potrebbe non essere presente per la prima registrazioni: infatti il pomeriggio del 17 marzo dovrà essere a Milano come conduttrice di Striscia la notizia: il suo impegno sarà dal 16 al 19 marzo. Ma mentre Amici si gira a Roma, Striscia la notizia è a Milano: insomma, è proprio un problema di fisica. Todaro, allora, potrebbe essere da solo a guidare la sua squadra, almeno per quella puntata.

