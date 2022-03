Amici 21 Daily, anticipazioni 16 marzo 2022: nuovi scontri in attesa del Serale

Amici 21 Daily: cosa accadrà nel pomeridiano di oggi, 16 marzo 2022? Il pubblico è trepidante, vuole assolutamente sapere cosa accadrà nella giornata odierna. Ci saranno nuove sfide? Qualche faccia a faccia tra professori e allievi? Mancano poche ore a una nuova puntata, nell’attesa rivediamo insieme i punti salienti della puntata di ieri.

Amici 21 Daily: cosa è accaduto ieri

ieri, lunedì 15 marzo 2022 ci sono state notizie piuttosto interessanti: sono giunte, infatti, nuove sfide per il serale. Protagoniste Carola e Serena, su decisione della Celentano. E qui si sono scatenate le prime polemiche: la professoressa, infatti, ha ribadito l’esigenza di una bellezza armoniosa e ha parlato del fisico ideale di una ballerina. Serena non l’ha presa bene: è scoppiata a piangere, affermando di essere stufa e di soffrire per i continui riferimenti al suo corpo. E ha detto: “Mi sento bene col mio fisico”.

La Celentano contro Christian

Ma la Celentano non si è fermata alle due ragazze: si sfideranno anche Christian Stefanelli e Michele. I due avranno un oggetto di scena, una coreografia davvero difficile a parere di Christian. Serena rincara la dose dicendo che si tratta di una sfiga ingiusta in quanto lontana dallo stile del ragazzo. Il ragazzo chiede al suo docente di rifiutare la sfida e Todaro concorda con lui: niente sfida.

Piogge di critiche dalla Pettinelli

Ma non solo ballerini: anche i cantanti hanno avuto qualche situazione interessante. Anna Pettinelli torna alla carica criticando LDA: lo ha definito “antico” e con un “vocabolario limitato”. Luca non l’ha presa bene, affermando che ciò che dice la Pettinelli non ha senso. Anche Luigi Strangis viene criticato dalla Pettinelli, la qual afferma di non avere ancora idea di chi sia Luigi. Il ragazzo è abbastanza confuso: la versatilità dovrebbe essere un pregio. Neanche Calma la scampa, così come Gio Montana che, secondo la docente, non sarebbe neppure dovuto arrivare al serale. Anzi: è il primo che dovrebbe andarsene. Cosa accadrà oggi?

