Uomini e Donne, anticipazioni 16 marzo 2022: ultime news e spoiler Ida Platano e Alessandro

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa accadrà nella puntata di oggi? Siamo pronti per l’appuntamento quotidiano con il dating show più amato di sempre: in compagnia di Maria De Filippi, Tina e Gianni siamo pronti per vederne delle belle! Come di consueto ci troveremo davanti al televisore alle 14.45, sintonizzati su Canale 5. Ma cosa potrebbe succede oggi? Ecco qualche indiscrezione!

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano

Al centro dello studio parrebbe che ci sarà di nuovo la bella Ida Platano. La sua frequentazione con Alessandro non sta andando come vorrebbe, anzi: ci sono incomprensioni e discussioni. Ieri Ida ha affermato di non apprezzare alcuni atteggiamenti del ragazzo il quale, oltretutto, ha discusso con Armando. Intanto il loro fine settimana a Palermo è stato rimandato: cosa succederà tra i due?

Pinuccia e Tina

Ma spazio anche agli “ultra Over”: ultimamente la signora Pinuccia ha calamitato le attenzioni. Dopo la sua “rottura” con Alessandro la dama ha incontrato, in studio, un nuovo corteggiatore. Tina ha avuto molto da ridire, nel corso di queste puntate: tra le due, del resto, i rapporti non sono proprio rosei. Oggi ci sarà una nuova discussione?

Matteo Ranieri e Federica

Tra i giovanissimi potrebbe tornare al centro dello studio il bel Matteo Ranieri. Il ragazzo ha cercato di contattare Federica per convincerla a tornare in trasmissione: cosa sarà accaduto? Federica tornerà o il suo sarà un addio definitivo? Non resta che attendere le 14.45 e vedere la puntata!

