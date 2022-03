Amici 21, anticipazioni domenica 13 marzo 2022: lo Speciale verso il Serale, ecco cosa vedremo

Quella di domenica scorsa è stata l’ultima puntata del pomeridiano di Amici, quella in cui è stata data la maglia d’oro a tutti gli allievi, ben 18 tra cantanti e ballerini, che tra una settimana esatta debutteranno al Serale del talent show, la fase finale della trasmissione ambita e desiderata. Da una parte gli alunni che ci sono, dall’altra ancora piccoli accorgimenti che mancano, come la formazione delle squadre e i rispettivi coach. Per non parlare, poi, dell’annuncio dei tre giudici. E’ per questo che domenica 13 marzo su Canale 5, a partire dalle 14, ci sarà una puntata speciale di Amici, creata ad hoc in vista del Serale.

Amici: cosa vedremo domenica 13 marzo 2022

Nella puntata di domani ‘Amici verso il Serale’, molto probabilmente, verranno annunciate tutte le squadre del serale. Ieri, nel daytime, abbiamo visto la prima: quella capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, la squadra formata da Albe, Alice, Crytical, Dario, John Erik.

Probabilmente, le altre due squadre saranno capitanate una da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, l’altra ‘coppia che vince non si cambia’ dalla maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ma non ci resta che aspettare domani per capire cosa succederà nello speciale, ora che il Serale di Amici si avvicina.

Chi sono i giudici

Altra nota dolente è quella che riguarda i giudici, la commissione esterna. Che probabilmente sarà la stessa dell’anno scorso. A lanciare il gossip Dagospia, che ha annunciato: ‘Il talent ha scelto di riconfermare l’intera giuria: il trio formato dal ballerino e conduttore Stefano De Martino, il cantante Stash e il principe Emanuele Filiberto di Savoia’. Sarà davvero così?

Chi sono gli allievi al Serale

Gli allievi di Amici che hanno ottenuto il pass per il Serale sono 18. Tutti loro, come è ormai noto, saranno divisi in tre squadre e il meccanismo è sempre lo stesso: alla fine di ogni puntata ci sarà un eliminato, o forse anche di più.

Per la categoria ballo:

Alice Del Frate

Christian Stefanelli

Carola Puddu

Michele Esposito

Dario Schirone

Serena Carella

Nunzio Stancampiano

Leonardo Lini

John Erik De La Cruz.

Per la categoria canto:

Crytical

Gio Montana

Aisha

Lda

Calma

Luigi Strangis

Albe

Alex

Sissi.