Amici 21, anticipazioni pomeridiano di venerdì 4 marzo 2022: spoiler e ultime news dal daytime

Manca davvero pochissimo al Serale di Amici e se alcuni allievi possono stare tranquilli, almeno per il momento, perché hanno già ottenuto la maglia, gli altri devono continuare la loro corsa. Tra non poche difficoltà, dubbi e sfide. Ma cosa succederà nel pomeridiano di oggi in vista della puntata, l’ultima, della domenica?

Amici 21: cosa ha deciso di fare Christian?

Il pomeridiano di ieri si è concentrato in buona parte su Christian Stefanelli, il ballerino di hip hop e allievo di Raimondo Todaro, che in sala non ha trovato le forze per allenarsi. Anzi, è scoppiato in lacrime, è ritornato in casetta e sembra essere sempre più intenzionato a lasciare la scuola, provato dalle critiche che ha ricevuto domenica scorsa dalle maestre Veronica Peparini e Alessandra Celentano. ‘Voglio andare a casa, non riesco a restare. Non riesco più a essere felice’ – ha detto il ballerino al suo maestro e agli amici, che stanno facendo di tutto per convincercelo a non mollare. Ma la resa dei conti è vicina e Christian dovrà prima o poi prendere una decisione!

La sorpresa a John Erik e il confronto tra Calma e Zerbi

Poi, abbiamo visto la sorpresa a John Erik, il ballerino allievo della Peparini che, seppur in poco tempo, è riuscito a conquistarsi ‘il serale’. Suo padre è riuscito a fargli recapitare una lettera da parte di sua sorella, poi ha ricevuto la telefonata della madre che non ha nascosto tutta la commozione. Spazio è stato poi dedicato a Calma, allievo di Rudy Zerbi, che ha deciso di confrontarsi con il maestro perché deluso di alcune sue dichiarazioni. Ma di tutta risposta il prof gli ha ricordato che mancano pochi giorni al serale e che deve ‘cercare di lavorare’ il più possibile, impegnarsi ancora di più.

Quando inizia e quando finisce il Serale

Come ha confermato la padrona di casa, Maria De Filippi, manca solo una puntata del pomeridiano della domenica, poi prenderà il via il Serale. La fase finale del talent show debutterà sabato 19 marzo, subito dopo C’è Posta per Te. Come ha rivelato Davide Maggio, sono previste nove prime serate del Serale di Amici: la data della finale, quindi, è in programma sabato 14 maggio.