Amici 21, anticipazioni puntata registrata di domenica 16 gennaio 2022: ospiti, eliminazioni e spoiler

Come ogni domenica che si rispetti su Canale 5 torna l’appuntamento imperdibile con Amici, il talent show di successo condotto, ormai da anni, da Maria De Filippi. I giovani ragazzi, ballerini e cantanti, da settimane si stanno mettendo alla prova tra un’esibizione in studio e sfide contro avversari di tutto rispetto. Ma cosa succederà nella puntata di domenica 16 gennaio? Chi verrà eliminato e dovrà tornare a casa, rinunciando così al sogno del serale e della vittoria? Scopriamolo insieme (occhio agli spoiler).

Amici anticipazioni 16 gennaio 2022: chi è stato eliminato, le sfide

La puntata di Amici, quella che andrà in onda domenica 16 gennaio, è stata registrata venerdì e, stando agli spoiler, saranno tantissimi i colpi di scena. Come riporta Il Vicolo delle News, ben quattro allievi hanno dovuto lasciare il talent: stiamo parlando di Elena e Paily, le due cantanti messe alla prova da Rudy Zerbi, di Nicol e Cristiano, che ha perso la sfida voluta dal maestro Raimondo Todaro contro Christian.

Amici 16 gennaio 2022: le maglie sospese, chi è il nuovo cantante di Zerbi

Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo Albe e lo stesso ha fatto, per l’ennesima volta, la maestra Alessandra Celentano nei confronti della ballerina Cosmary Fasanelli. Ma se da una parte Rudy Zerbi ha ‘perso’ tre cantanti (Elena, Paily e Nicol), dall’altra il maestro ha fatto entrare nella scuola un nuovo talento, che si chiama Calma.

Leggi anche: Amici 21, anticipazioni domenica 16 gennaio 2022: ospiti, sfide e concorrenti a rischio eliminazione

Amici 16 gennaio 2022: Fiorella Mannoia e la gara dei cantanti, la classifica

Ospite della puntata di Amici Fiorella Mannoia, che ha dovuto commentare e giudicare anche i cantanti, per poi stilare la famosa classifica. Primo posto per Sissi, seguita da Luigi e Crytical. L’appuntamento è per domani, 16 gennaio, nel primo pomeriggio (a partire dalle 14) su Canale 5, poi lo spazio verrà lasciato a Verissimo di Silvia Toffanin.