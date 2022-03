Amici 21, anticipazioni serale 19 marzo 2022: doppia eliminazione, ecco quando viene registrato

Amici 2021. E’ tutto pronto ormai per quella che sarà la nuovissima stagione del format multidisciplinare più atteso di sempre: Amici di Maria de Filippi. Ballerini, musicisti, cantautori sono pronti ad entrare, ora, nel cuore del talent grazie all’esordio del nuovo Serale. Il primissimo appuntamento è previsto per sabato 19 marzo, in prima serata su Canale 5. A partecipare, come di consueto, saranno tutti i ragazzi che si sono guadagnati la maglia dorata nell’ultima puntata del pomeridiano.

Novità in vista per il Serale di Amici

La prima notizia importante per il Serale di sabato 19 marzo è che ci sarà una doppia eliminazione. Bisogna solamente pazientare un po’, per scoprire chi saranno i due primi eliminati tra Sissi, Alex, Aisha, Calma, Crytical, Gio Montana, LDA, Luigi, Albe, Alice, Carola, Christian, Dario, John, Leonardo, Michele, Nunzio e Serena. Due di questi concorrenti dovranno, infatti, lasciare definitivamente il format e non sarà certo una scelta facile.

Tutto pronto per sabato 19 marzo

Ricordiamo per i fan più accaniti che anche quest’anno il programma di Maria De Filippi, nella sua versione Serale, andrà in onda in differita. Di fatto, la puntata di sabato 19 marzo sarà già confezionata il 17. Inoltre, come lo scorso anno, coloro che verranno eliminati li si annuncerà in casetta, proprio per evitare gli spoiler. Dunque, non si elimineranno in studio, con le storiche carte rotanti. Solamente la finalissima sarà in diretta, ma non è ancora chiaro quando andrà in onda.

Chi saranno i giudici?

I giudici potrebbero essere tre personaggi molto amati dal pubblico. Stefano De Martino sembra essere largamente confermato, dopo aver rinunciato alla conduzione di Made in Sud di recente. Ma poi, ad Amici, potrebbero arrivare anche Giorgia e Giulia Michelini. Dunque, non ci rimane che pazientare un altro po’ per scoprire tutte le novità di quest’anno.