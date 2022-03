Amici 21 Daily, anticipazioni 1 marzo 2022: news pomeridiano, spoiler e riassunto puntata

Una sola puntata della domenica, poi su Canale 5 debutterà il serale di Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi. E se alcuni allievi, tra cantanti e ballerini, hanno già ottenuto il ‘pass’ e ricevuto, quindi, la tanto ambita maglia d’oro, altri stanno continuando a lavorare per raggiungere lo stesso obiettivo. Ma tutto è nelle mani dei loro professori, gli unici in grado di decidere chi può continuare la sua corsa. Intanto, cerchiamo di capire cosa succederà nel pomeridiano di oggi e cosa, invece, è stato mandato in onda ieri.

Pomeridiano Amici 21 oggi: Christian lascia la scuola?

Al centro della puntata di ieri abbiamo visto il ballerino Christian Stefanelli, allievo di Raimondo Todaro, sempre più intenzionato ad abbandonare la scuola. ‘Io con la testa sono a casa, questo non è più il mio sogno’ – ha detto il giovane all’amico Alex mentre preparava la valigia. Poi, è dovuta intervenire Maria De Filippi: ‘Christian, ora sei accecato dalla rabbia. Fermati e ragiona con voi. Fare la valigia oggi non ha senso, non agire d’istinto’. Cosa deciderà di fare? Ne parlerà con il suo maestro?

Il confronto tra Alex e Calma

La tensione nella casetta è alle stelle. Se da una parte Christian ha intenzione di abbandonare la scuola, dall’altra i confronti tra Alex e Calma non si contano. Il primo, allievo di Lorella Cuccarini e già al serale, ha detto a gran voce di cantare a basta, senza giustificarsi, ma dal canto suo Calma è stanco degli atteggiamenti di ‘superiorità’. I due riusciranno a trovare un punto di incontro?

La sorpresa ad Aisha

La puntata di ieri si è conclusa con Aisha, la cantante allieva di Lorella Cuccarini che è già al serale. La giovane ha ricevuto una bella sorpresa dalla mamma, che è contenta e orgogliosa del suo percorso: ‘Sono felice della sua crescita, ha superato tantissime cose che non pensavo fossero possibili’. Insomma, il pomeridiano si è concluso con un bel lieto fine: si ripartirà da qui oggi o verrà lasciato spazio ad altre polemiche? Qualcuno degli allievi riceverà la maglia tanto ambita, quella del serale?