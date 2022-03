Amici 21 Daily, anticipazioni 15 marzo 2022: i guanti di sfida del serale

Amici 21. Sono arrivate le prime indiscrezioni su come si svolgerà il serale per i ragazzi del format targato Maria De Filippi. Proprio nel corso dell’ultimo DayTime, i concorrenti hanno scoperto le modalità con le quali dovranno competere per ottenere la vittoria finale durante le ultime prove. Intanto, è confermato il tandem Zerbi-Celentano, poi la Pettinelli sarà invece con Peparini. Infine, Todaro sarà in squadra con Cuccarini.

Le prime sfide lanciate per il Serale di Amici 21

Sono stati lanciati anche i primi guanti di sfida per la primissima puntata del serale di Amici 2021. Il primo a farlo è stato Crytical, l’allievo della Pettinelli che dovrà vedersela con Alex. Il suo compito sarà quello di preparare un brano aggiungendo delle barre che parlino di guerra. La canzone, non a casa, sarà Generale di De Gregori.

Cosa è successo nell’ultimo DayTime

Un’altra sfida è alle porte, ed è attesissima proprio per il primo appuntamento con il Serale: si tratta di Albe che dovrà affrontare LDA in un duello voluto dalla prof. Anna Pettinelli. Nel frattempo che accade tutto ciò, Carola si dirige in sala prove e improvvisamente viene raggiunta dalla Prof. Alessandra Celentano. La ballerina, di fatto, non è informa smagliante: sbaglia diversi passi in diverse occasioni. Così la docente la riprende, dicendole: Ti devi svegliare. Carola lo dico per te eh, bisogna dare il 200%”. La ballerina prova a giustificarsi dicendo di avere l’ansia, ma la Prof. non vuole scuse e continua: “Io voglio vedere uno switch”.