Amici 21, domenica 30 gennaio 2022 non va in onda: ecco perché e quando torna in tv

Niente classica puntata del pomeriggio di Amici domenica 30 gennaio. I fan dovranno farne a meno. Il motivo? Il pomeridiano, stando a quanto rivela Giuseppe Candela via Dagospia, salterà perché alcuni ballerini professionisti del talent show sono risultati positivi al Covid (oltre ad Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini, già in quarantena da giorni). Ma cosa vedremo in televisione al posto di Amici, trasmissione seguitissima e amata da sempre?

Amici 21, domenica 30 gennaio 2022 salta il pomeridiano: ecco cosa va in onda e perché

Al posto del classico pomeridiano di Amici, domenica 30 gennaio dovrebbe andare in onda uno speciale con un montaggio ad hoc. Ma al momento non sappiamo cosa succederà e cosa vedremo davvero in televisione.

Quello che è certo è che la macchina di Maria De Filippi non si ferma, con la speranza che i ballerini si negativizzino presto e ritornino in studio. Ora che il serale si fa sempre più vicino!