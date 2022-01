Amici 21, domenica 30 gennaio 2022 puntata speciale: pomeridiano ridotto con filmati e senza studio

I casi di Coronavirus non fermano certo la macchina di Maria De Filippi e di Amici, il talent show di successo di Canale 5 che da mesi sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. La registrazione di mercoledì è saltata perché alcuni ballerini professionisti sono risultati al virus, si è temuto il peggio, ma la puntata di domenica 30 gennaio andrà in onda con uno speciale e un montaggio ad hoc.

Amici domenica 30 gennaio 2022: anticipazioni puntata speciale

Nonostante i casi di positività, la puntata di Amici di domenica 30 gennaio andrà in onda, con uno speciale e in forma ridotta. Ci saranno alcuni filmati, nessuna presenza in studio, ma vedremo i cantanti e i ballerini talentuosi all’opera. Insomma, un pomeridiano ‘anomalo’ e speciale, che lascerà poi spazio a Verissimo, che per questa settimana prenderà il via alle 15.30.

A che ora inizia Verissimo domenica 30 gennaio e chi sono gli ospiti?

Verissimo eccezionalmente domenica 30 gennaio prenderà il via alle 15.30 e Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio tantissimi ospiti. Ci saranno Tina Cipollari e Gemma Galgani, acerrime nemiche a Uomini e Donne, il racconto di vita di Manuel Bortuzzo. E ancora, direttamente dal GF VIP Valeria Marini e Giacomo Urtis. Non finisce qui. Domenica nel salotto di Canale 5 ci sarà spazio per Ornella Vanoni, Barbara Bouchet, Sabrina Salerno, poi ci sarà l’intervista di coppia a Benedetta Parodi e Fabio Caressa.