Amici 21, Maria De Filippi consegna le maglie del Serale: cantanti e ballerini “ammessi”

Il Serale di Amici, il talent show di successo condotto da anni da Maria De Filippi, è quasi alle porte e i giovani ragazzi, tra ballerini e amici, sono pronti a mettersi ancora una volta alla prova. Riusciranno a conquistarsi il tanto ambito pass per accedere alle fasi ‘finali’ del programma? Cosa succederà nel corso della puntata di domenica 23 gennaio? Scopriamolo insieme!

Amici 21, anticipazioni 23 gennaio 2022: le maglie del Serale, le news

Maria De Filippi, stando alle anticipazioni, ha deciso di togliere le maglie grigie a tutti gli allievi e di consegnare loro quelle del serale di Amici. E questo passaggio lo vedremo nel corso della puntata, che andrà in onda domenica 23 gennaio. Tutti i ballerini e i cantanti hanno così una nuova felpa, ma questo non significa che sono stati ammessi al serale. Anzi. Dovranno lavorare (e anche tanto) per conquistarsi quella fase finale che tanto sognano.

Amici 21: chi va al Serale?

Rea, nel corso dell’ultima puntata registrata, è stata eliminata. Quindi, l’allieva di Rudy Zerbi, che si è spesso classificata all’ultimo posto nelle classifiche di canto, ha dovuto rinunciare al sogno di arrivare al Serale. Mattia, allievo di Raimondo, è ancora infortunato e Alessandra Celentano vorrebbe sostituirlo, mentre il coach di latino americano ha proposto una classifica eliminatoria. Se così fosse rischierebbe Carola, ballerina classica e allieva della Celentano. Chi di loro non arriverà al Serale? Lo scopriremo solo seguendo tutte le puntate di Amici, che va in onda con il daytime ogni giorno (dal lunedì al venerdì) subito dopo Uomini e Donne.