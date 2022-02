Amici 21 news, Mattia Zenzola deve lasciare la scuola: ecco cos’è successo al ballerino

Brutte notizie per Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano e allievo di Raimondo Todaro nella scuola di Amici. Dopo più di due mesi fermo a causa di un infortunio al piede, il giovane pugliese sperava di tornare a ballare e di arrivare al serale, invece per lui ieri è arrivata una doccia fredda: il referto del medico, l’esito negativo e la decisione (forzata) di mandarlo a casa.

Mattia Zenzola ha lasciato la scuola di Amici: ecco cosa è successo

Raimondo Todaro l’ha convocato in saletta, gli ha dato un foglio. Mattia ha letto il referto del medico, incredulo è scoppiato a piangere: per lui l’avventura all’interno della scuola di Amici è finita perché, almeno per il momento, non può ballare. E se lo fa rischia di farsi male, ancora di più. Il giovane ballerino di latino americano, quindi, ha dovuto lasciare la scuola, fare la valigia e tornare a casa. Ma nessuno se lo aspettava, soprattutto il suo migliore amico Christian.

Mattia lascia la scuola di Amici: come sta

Mattia aveva provato a ballare, ma in aula con gli insegnanti aveva detto: ‘Sento dolore quando appoggio il peso sulla caviglia. Mi fosse successo a casa mia non andavo a scuola, ma ora sono qui e non posso non sfruttare tutto questo. Andiamo verso il serale e io vorrei metterci tutto me stesso, ma non ce la faccio’. Così la produzione lo ha sottoposto a nuovi accertamenti, poi è arrivato il referto medico e la comunicazione da parte del suo maestro Raimondo Todaro. Mattia ha dovuto lasciare la scuola, tra le lacrime sì, ma anche con una bella notizia e con il bicchiere mezzo pieno: deve riprendersi, stare a riposo, poi a settembre potrà essere di nuovo un allievo della scuola di Amici. E avere così un’altra possibilità!