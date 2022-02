Amici 21 news, Stefano De Martino nuovo giudice del serale? Le ultime anticipazioni

Stefano De Martino nuovo giudice del serale? Si avvicina a grandi passi il momento del serale e c’è attesa tra i fan del programma per conoscere tutte le anticipazioni. Tra le ultime indiscrezioni emerse vi è quella di un possibile ruolo da giudice del serale niente meno che per Stefano De Martino. Ma è davvero così? Ecco cosa sappiamo.

Leggi anche: Daily Amici21, puntata 16 febbraio 2022: anticipazioni e ultime news dalla scuola di Amici

Amici 21 news, Stefano De Martino nuovo giudice del serale

Stefano De Martino sarà quindi un nuovo giudice del serale? Ricordiamo che lo scorso anno a giudicare gli allievi della scuola erano stati Stash, Emanuele Filiberto e lo stesso Stefano De Martino. Quest’ultimo però avrebbe rotto gli indugi circa una sua possibile partecipazione anche per l’edizione che partirà tra breve. In un’intervista a Vanity Fair ha ammesso: «Se Maria dovesse chiedermelo non mi tirerei indietro», ha detto De Martino. La mano tesa c’è insomma, ma sarà raccolta dalla produzione? Staremo a vedere.

Chi sarà il Direttore Artistico di Amici 21

Da poco sembra essere stato chiarito anche il ruolo di Direttore artistico del serale, colui cioè che cura quadri e scenografie del serale. Un ruolo, si capirà, importantissimo e che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà ricoperto da Stephane Jarny come lo scorso anno. Inequivocabile, in tal senso, la storia sul suo profilo Instagram ad annunciare la novità. Al serale del resto non manca molto: a metà marzo si dovrebbe partire e giorno dopo giorno si delineano i tasselli mancanti per la fase finale del seguitissimo talent condotto da Maria De Filippi.