Amici 21, provvedimento immediato per due allievi: dovranno abbandonare il programma

Se da un lato mancano davvero poche settimane all’inizio del serale di Amici, talent di successo condotto da Maria De Filippi, dall’altro gli allievi che ancora non hanno la maglia tanto ambita stanno continuando il loro percorso. Tra prove di ballo e di canto sì, ma anche tra non pochi ‘problemi’ e provvedimenti immediati. Come l’ultimo, quello che vedrà protagonisti due ragazzi, che dovranno abbandonare la casetta, il programma e quindi il sogno di arrivare alle fasi finali della trasmissione.

Cosa è successo nel pomeridiano di Amici 21

Nel corso del pomeridiano andato in onda ieri, giovedì 24 febbraio, alcuni allievi sono stati convocati con la massima urgenza in studio. Sono 7 i ragazzi a rischio e stiamo parlando di Leonardo, Aisha, Calma, Nunzio, Crytical, Christian e LDA: loro, secondo la produzione e i professori, si impegnano poco, non danno il massimo nello studio e forse stanno buttando all’aria un’occasione che non capita certo tutti i giorni.

Gli allievi di Amici a rischio eliminazione oggi

La puntata si è conclusa con i richiami del professore Rudy Zerbi e quelli di Alessandra Celentano, ma il pomeridiano ha lasciato con il fiato sospeso tutti i telespettatori. Solo oggi, venerdì 25 febbraio, sapremo il nome dei due ragazzi che verranno eliminati: tutti gli allievi dovranno esibirsi e gli ultimi in classifica, uno per il canto e uno per il ballo, dovranno salutare gli amici e abbandonare immediatamente la ‘casetta’.

Quando inizia il Serale?

Ci sono poche certezze, ma una il pubblico ce l’ha: il serale di Amici inizierà presto, molto probabilmente il 16 marzo, sicuramente subito dopo C’è Posta per Te. Ma per avere notizie sui giudici, le squadre e gli ospiti bisognerà aspettare e pazientare ancora un po’.