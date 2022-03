Amici 21 Serale, gli allievi della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini (Anticipazioni)

Manca una settimana esatta al debutto del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi che da settembre sta appassionando gli spettatori, soprattutto i giovani. Tra prove, esibizioni in studio e sfide, 18 allievi sono riusciti a ottenere la tanto ambita maglia e ora devono lavorare al massimo perché l’obiettivo di ognuno di loro, inutile negarlo, è vincere e prendere il ‘posto’ della ballerina Giulia, che ha trionfato nella scorsa edizione. Ma come saranno le squadre? Da chi saranno capitanate?

La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini

La prima squadra del Serale di Amici è stata svelata nel corso di un pomeridiano ed è quella capitanata dalle maestre Anna Pettinelli, per il canto, e Veronica Peparini, per il ballo. In studio sono stati convocati tutti i ragazzi, che hanno avuto così modo di indossare la maglia. Il team è formato dai ballerini John Erik, Alice, Dario e dai cantanti Crytical e Albe. ‘Una squadra giovane e dai mille colori’ – l’hanno definita le due capitane, pronte a tutto.

‘Noi ci crediamo tanto, siamo una squadra unica’ – ha dichiarato la voce di Rds. Ed è dello stesso parere anche Veronica Peparini: ‘Siamo una squadra giovane con talenti diversi da tutti gli altri, noi vogliamo donare esibizioni mozzafiato. Voi avete il talento per farlo e io e Anna crediamo tanto in voi. Quello che vorremmo è una sana competizione che vi porti a spingere e a essere sempre di più a fuoco’.

Le squadre di Amici

E se una squadra è stata ormai svelata, per le altre due bisogna pazientare ancora un po’. Una potrebbe essere capitanata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, mentre l’altra potrebbe vedere al timone, proprio come l’anno scorso, Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare lo speciale di domani, il ‘mini’ pomeridiano della domenica in vista del Serale, che lo ricordiamo prenderà il via sabato 19 marzo in prima serata.