Amici 22, anticipazione registrazione 24 novembre 2022: ospiti, chi è stato eliminato, sfide di domenica

Dopo l’eliminazione quasi inaspettata di Ascanio, il cantante messo in sfida immediata da Lorella, e di Claudia, la ballerina di Raimondo Todaro che non è riuscita a battere l’australiana Isobel, oggi verrà registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 27, sempre su Canale 5 a partire dalle 16.

Chi sono gli ospiti della puntata di Amici di domenica 27 novembre, chi giudica le gare

Come sempre ci saranno le gare di ballo e di canto. I ragazzi, infatti, da mesi sono al lavoro e ogni giorno si mettono alla prova: tra inediti, buste rosse che arrivano in casetta, sfide. E giudici pronti a dare il loro voto. La settimana scorsa per il canto abbiamo visto Dardust, mentre per il ballo ci sono stati tre giurati d’eccezione: Irma Di Paola, Eleonora Abbagnato e Garrison. Chi arriverà questa settimana?

Chi ha vinto la gara inediti tra Federica e Cricca

Domenica, molto probabilmente, vedremo anche il risultato della gara inediti. Quella che ha visto protagonisti Federica, cantante del team di Arisa, e Cricca, voluto nella scuola da Lorella Cuccarini. Quale singolo avrà conquistato le radio?

Eliminati e sfide

Ci saranno eliminati e sfide immediate anche questa settimana? A rischio potrebbe essere Niveo, che da tempo, ormai, è sempre in basso alle classifiche di canto. Sarà così? Ancora troppo presto per dirlo!

Articolo in aggiornamento