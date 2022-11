Ascanio, chi è il cantante di Amici 22: età, di dov’è, inediti, canzoni, foto, fidanzata e Instagram

Ascanio torna in tv. Anzi ai talent show. Dopo l’esperienza di X-Factor, il cantante riprova a inseguire il successo partecipando ad “Amici 22”, sotto la supervisione di Maria De Filippi e soprattutto Rudy Zerbi, uno dei più noti discografici italiani e soprattutto grandissimo talent scout per i musicisti prodigio. Una strada partita da Veglie, paese nell provincia di Lecce che non arriva a 15mila abitanti. Ma soprattutto un ragazzo che si fa trovare all’altezza della sfida, avendo già conquistato negli ultimi anni volti come Fedez e lo stesso Zerbi.

Chi è Ascanio?

Da non confondere con l’ex concorrente del Grande Fratello 4, qui parliamo del giovane cantautore pugliese. Nonostante abbia solamente 18 anni, il ragazzo già mostra di avere grinta e talento nel campo musicale. In questo 2022, ha partecipato alle audizioni di X-Factor, portando sul palco un proprio inedito, intitolato “Margot”. Un pezzo bello, che da subito ha conquistato il rapper Fedez. Addirittura, il cantante marito di Chiara Ferragni, aveva chiamato al tavolo dei giudici la nonna del ragazzo, che in quell’occasione l’aveva accompagnato per l’esibizione canora.

Il ragazzo del Salento, nonostante l’ottima figura agli occhi di Fedez, non era però riuscito a convincere tutti i giudici della gara canora. Infatti, il suo percorso al talent show di Sky si chiude nella fase dei Bootcamp. Una situazione che però non ha gettato nello sconforto il cantautore pugliese, che a distanza di poche settimane si è rimesso in gioco presso il programma di Maria De Filippi, “Amici 2022”. Qui vince la sfida immediata contro l’artista Andre, entrando direttamente a far parte del team di Rudy Zerbi.

Vita privata e Instagram

Pur non essendo nuovo, come visto oggettivamente, al grande pubblico, c’è un velo di mistero sulla vita privata del giovane ragazzo. Oltre la nonna vista in televisione su Sky, non sappiamo nulla sulla sua famiglia e soprattutto su eventuali relazioni amorose che coinvolgono l’artista. Su Instagram, l’artista è rintracciabile al profilo @sonoascanio, dove pubblica dal 2020: principalmente ci sono scatti di fotografie che lo vedono in primo piano, immortalato in momenti della propria vita privata.