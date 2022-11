Amici 22, anticipazioni registrazione oggi: ospiti, spoiler, sfide ed eliminati di domenica 6 novembre 2022

Dopo l’eliminazione di Asia, che per una settimana ha occupato il banco del pubblico, e quella flash di Andre, il cantante di Arisa che ha perso la sfida contro Ascanio, domenica torna il classico appuntamento con il pomeridiano di Amici. Da più di un mese i ragazzi, tra cantanti e ballerini, sono al lavoro: sfide, gare, esibizioni di fronte a volti noti. E continue classifiche. Ma cosa accadrà il 6 novembre a partire dalle 14? Ci saranno altri eliminati e nuovi ingressi? Oggi, come ogni giovedì, è stata registrata la puntata e già iniziano a trapelare i primo spoiler per i più curiosi.

Chi sono gli ospiti della prossima puntata di Amici

Dopo Tommaso Paradiso, che ha giudicato la gara dei cantanti, e Garrison, che ha avuto il compito di dare un voto ai ballerini, domenica chi arriverà in studio? Chi dovrà stilare una classifica di canto e di ballo?

Le storie d’amore

Spazio, come sempre, anche all’amore. Nella scuola di Amici, infatti, sono nate delle coppie. Tra Niveo e Rita è scattata la passione, ma è amore anche tra Mattia e Maddalena. Lo stesso si può dire di Megan e Gianmarco e Claudia e Wax: tra questi due c’è stato un bacio alla ‘Shakespeare’.

Articolo in aggiornamento