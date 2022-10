Amici 22, ad Asia Bigolin il banco del pubblico: come funziona il televoto

Grandi colpi di scena nella quinta puntata domenicale di Amici 2022, dall’eliminazione di Asia Bigolin all’accesso nella scuola di Claudia Bentrovato. Tantissime le novità, ma anche le tensioni nel programma.

Asia Bigolin perde conto Claudia Bentrovato

Asia Bigolin non è riuscita a battere la sfidante Claudia Bentrovato. Il mentore Raimondo Todaro l’avrebbe eliminata preferendo Claudia, nonostante lo scorso settembre 2022 aveva promosso nella scuola Asia per poi metterla in sfida contro Claudia. Secondo Raimondo infatti Asia non avrebbe appreso a pieno la tecnica nel ballo, sostenendo che lei sia rimasta “un talento grezzo” senza avere alle spalle degli studi professionali.

A dare un parere negativo su Asia anche la maestra Alessandra Celentano, la quale sostiene che Asia non abbia mai meritato il banco nella scuola e sarebbe stata illusa fin da subito dal professore, credendo di poter essere all’altezza di Amici 2022. Ad appoggiare la posizione della Celentano anche Emanuel Lo.

Asia Bigolin non è riuscita a battere l’avversaria, Claudia Bentrovato. Per Raimondo Todaro, quindi, Asia non merita di restare nella scuola. Claudia accede nella scuola e ottiene così un banco di studio, entrando a far parte del team di Raimondo Todaro.

Ad Asia Bigolin il banco del pubblico

Asia Bigolin però, come stabilito dal regolamento di Amici 2022 di Maria De Filippi, può avvalersi del “banco del pubblico“. Per Asia, alla quinta puntata di Amici 2022 viene viene attivato un televoto: sarà il pubblico da casa a stabilire se potrà avvalersi o no del banco di studio.

Una seconda chance di accesso nella scuola. Nel caso in cui Asia Bigolin dovesse essere favorita al televoto per il banco del pubblico, non farebbe più parte del team di Raimondo Todaro, ma verrebbe seguita dai ballerini professionisti del corpo di ballo di Amici 22, Elena D’Amrio e Francesco Porcelluzzi.

Il banco del pubblico può essere messo sempre in discussione, lasciando ai telespettatori l’ultima parola. Anche altri sfidanti candidati potranno ottenere il banco del pubblico e mandare a casa Asia.