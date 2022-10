Amici 22, anticipazioni registrazione domenica 16 ottobre 2022: ospiti, sfide e chi viene eliminato

Il percorso è ancora lungo, siamo agli inizi, ma gli allievi della scuola di Amici, tra cantanti e ballerini, stanno lavorando duro. Tra prime sfide, esibizioni, buste rosse che arrivano in casetta e non poche discussioni tra maestri e ragazzi. Ma cosa succederà nella quinta puntata, che verrà registrata oggi e verrà trasmessa, come sempre, domenica pomeriggio a partire dalle 14? E chi giudicherà le gare di canto e di ballo? Dopo Giorgia e Little Phil, Maria De Filippi è pronta ad accogliere in studio nuovi ospiti.

Asia Bigolin è stata eliminata?

Gran parte dell’attenzione sarà, probabilmente, su Asia Bigolin, la ballerina voluta nella scuola da Raimondo Todaro e messa in discussione proprio dal maestro. Durante la scorsa puntata, Todaro ha notato una ballerina, Claudia, che ha perso la sfida contro Gianmarco, e ha deciso di farla restare in casetta una settimana: sostituirà Asia con lei?

La sfida di Niveo e Andre

Ma non finisce qui. Nella puntata di domenica assisteremo anche alla sfida di Niveo e Andre, i due risultati ultimi nella classifica stilata da Giorgia. Il primo è allievo di Lorella Cuccarini, il secondo di Arisa: riusciranno a battere lo sfidante?

A che ora inizia la registrazione di Amici di oggi

Per il momento, come si può immaginare, non abbiamo molte informazioni perché bisognerà aspettare la registrazione della puntata, prevista come sempre nel pomeriggio.

Articolo in aggiornamento