Amici 22, anticipazioni registrazione 17 novembre: ospiti, eliminati e sfide di domenica

Come ogni giovedì che si rispetti l’appuntamento per i fan è solo uno: quello con la registrazione di Amici. E, quindi, con i primi spoiler di quello che accadrà in puntata domenica 20 novembre. La scuola più famosa di sempre ha preso il via ormai da diverse settimane, tra sfide, esibizioni e continue gare, ballerini e cantanti si stanno mettendo in gioco e alla prova. Ma cosa succederà nel prossimo appuntamento? Ci saranno eliminati?

Perché la puntata di domenica di Amici finisce prima

In attesa di capire cosa succederà domenica, una certezza c’è: la puntata del 20 novembre finirà mezz’ora prima. Il motivo? È previsto l’inizio dei Mondiali in Qatar, con la cerimonia di apertura: la Rai ha il monopolio di 80 partite, da qui quindi la decisione di interrompere prima la puntata del talent show di Amici, che prenderà il via alle 14 e terminerà alle 16.

Niveo in bilico, le gare di cantanti e ballerini

La scorsa puntata abbiamo visto Niveo in fondo alla classifica: il cantante, che ha appena 18 anni e che sta facendo sognare con il suo inedito ‘Scarabocchi’ non ha nascosto di stare attraversando un periodo buio. La sua maestra, Lorella Cuccarini, è stata chiara: se non studia e non si impegna, la maglia verrà sospesa. E cosa succederà oggi nel daytime, che vedremo domenica?

Gli amori nella scuola di Amici

Non solo gare ed esibizioni. Ad Amici è arrivato anche l’amore e mai come in questa edizione si sono formate le coppie. Prima Niveo e Rita, poi Maddalena e Mattia. Ora anche Wax e Claudia, Gianmarco e Megan e Federica e Piccolo G.

Articolo in aggiornamento