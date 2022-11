Albe e Serena Carella di Amici si sono lasciati: le ultime news

Si è conclusa la storia d’amore nata tra i banchi di “Amici” da Maria De Filippi. Si sarebbero infatti lasciati il cantautore Albe e Serena Carella, con il cantante che era stato tra i protagonisti della scorsa stagione nel programma. A lanciare il gossip sarebbe stato il tiktoker Andrea Fantino, che avrebbe anticipato un rumor sull’eventuale fine della storia dell’artista. Dichiarazione, che ripresa dall’artista, sarebbe stata anche confermata sui social.

La fine dell’amore tra Albe e Serena Carella

Sarebbe finita la storia d’amore tra Albe e Serena Carella, entrambi ex concorrenti di Amici. La conferma all’indiscrezione, già nell’aria da qualche settimana, è arrivata con un breve video pubblicato da Andrea Fantino, tiktoker e amico di Albe. Promuovendo il nuovo singolo di Albe in uscita, Fantino ha detto: “Allora ragazzi, è uscito il nuovo singolo del single Albe, disponibile ovunque su tutte le piattaforme di streaming. Cado!”.

Quel filmato è stato ricondiviso da Albe sul suo profilo TikTok, un contenuto nella cui didascalia il cantante ha aggiunto: “Sembra una presa per il colo ma è vero”. Un modo, quindi, per confermare che la relazione con la ballerina conosciuta nel corso della partecipazione ad Amici è terminata.

Il silenzio di Serena

A differenza di Albe, Serena non ha commentato l’indiscrezione – in realtà, più una certezza al momento – secondo la quale la storia d’amore con Albe sarebbe finita. Partita per l’America dove sta continuando a studiare danza grazie a una borsa di studio vinta ad Amici, Serena si è limitata a condividere momenti di vita quotidiana sui social, senza alcun approfondimento a proposito della sua vita sentimentale e a proposito della relazione con Albe.

A settembre, dopo avere trascorso insieme a Serena le vacanze estive, Albe aveva parlato in questi termini del rapporto con la ballerina conosciuta ad Amici: “Ci vedremo come fanno tutte le coppie a distanza. Ho fatto un calcolo, da casa mia a casa sua, a Cerignola, con il treno ci metterei 7 ore, che è più o meno quanto volo un Milano New York. Andrò a trovarla”. Certezze che sarebbero vacillate di fronte alle difficoltà, non ancora note, che la coppia si sarebbe trovata ad affrontare, difficoltà acuite da una distanza notevole.