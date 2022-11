Quando inizia C’è Posta per Te 2023? Data e ospiti delle prime puntate

C’è Posta per Te 2023. Tutto pronto per la prossima edizione che potrebbe tornare a farci compagnia entro pochissimi mesi. Maria De Filippi, intanto, si gode tranquillamente la leadership e il successo riscosso con Uomini e Donne, Amici e Tu si que Vales, i suoi format funzionano sempre e hanno una grande presa su tutto il pubblico italiano. E la settimana, tra l’altro, non poteva inziare in modo migliore per la padrona di casa, la quale con l’ultima puntata del suo popolare talent show Amici non solo ha battuto nettamente la concorrenza fatta da Mara Venier, comunque molto agguerrita, segnando anche un nuovo record.

Amici, Chiara Ferragni sarà il nuovo mentore: la proposta Maria De Filippi

C’è Posta per Te: tutte le anticipazioni

Ma ora veniamo al sodo, alle indiscrezioni sulla ripartenza di C’è Posta per Te: il programma dei sentimenti gestito e pensato da Maria De Filippi andrà in onda, con ogni probabilità, il sabato sera di Canale 5 a partire dai primi di gennaio (con tutta probabilità il 7), quindi all’indomani delle feste natalizie, per ripartire al meglio con l’anno nuovo. Poi, fatti salvi i colpi di scena dell’ultimo minuto, la puntata finale dovrebbe essere prevista per il mese di marzo 2023.

Tu Si Que Vales, Maria De Filippi perde il controllo: infuriata come non era mai successo

Maria De Filippi e la nuova edizione di C’è Posta per Te

Ancora, sulla questione, il giornalista Giuseppe Candela, nella rubrica da lui curata per Dagospia.it ha confermato tutte le indiscrezioni, e ha colto anche la palla al balzo per lanciare un’altra succulenta informazione a riguardo. Ma cosa? Ha rivelato che la popolare conduttrice, De Filippi, sulla quale Diana Del Bufalo ha svelato un retroscena molto interessante di recente, punterà nuovamente sulle storie dei vip. Forse tra i primi ospiti in studio ci sarà proprio Massimo Ranieri.