Amici, Chiara Ferragni sarà il nuovo mentore: la proposta Maria De Filippi

Amici di Maria de Filippi è finito da poche settimane e già sono iniziati i casting per la nuova stagione. Sarà una stagione ricca di novità a partire, secondo alcune indiscrezioni, da alcuni cambi tra i professori.

Un’altra sorpresa attende i seguaci del programma: Maria de Filippi avrebbe scelto un mentore per i ragazzi all’interno della scuola. La persona scelta sembrerebbe essere l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni ad Amici?

Se l’indiscrezione, riportata dal sito DailyNews24, venisse confermata sarebbe un colpaccio da parte della padrona di casa di Canale 5. Il ruolo dell’imprenditrice digitale sarebbe quello di fare da guida ai tanti ragazzi che varcheranno le porte della scuola di Amici e desiderano realizzare i propri sogni. Proprio come ha fatto lei.

Conosciamo benissimo la tenacia che ha spinto Chiara a non arrendersi mai e proprio per questo sarebbe una figura azzeccatissima oltre a giovare in termini di spettatori al talent di Canale5.

Per ora non si hanno conferme, né da parte di Chiara né da parte di Maria. Non ci resta che aspettare (e sperare).

