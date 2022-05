Fiocco Azzurro in casa Ferragni, spoiler sul nome: il bimbo si chiamerà…

Francesca Ferragni sta per diventare mamma per la prima volta: sarà un maschietto il nuovo componente della famiglia Ferragni. Manca ormai poco al parto e per festeggiare il lieto evento le sorelle Chiara e Valentina hanno organizzato per i futuri genitori un baby shower a sorpresa in una location poco fuori Milano. Durante i festeggiamenti però Chiara, presa dall’emozione durante un discorso, ha rivelato il nome del nascituro.

Chiara Ferragni “spoilera” il nome del suo futuro nipote

Come detto, manca ormai pochissimo al parto. I futuri genitori, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, non avevano mai fatto menzione del nome del futuro nascituro. A questo ha rimediato Chiara, durante un discorso dedicato alla futura mamma si è lasciata sfuggire il nome del suo futuro nipote:

«Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato»

Queste le parole che sarebbero trapelate da una storia su instagram dal profilo della giovane influencer. Il nome del piccolo sarà quindi Edoardo, appunto abbreviato in “Edo”.

