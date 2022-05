Chiara Ferragni: le sue Nike da 40€ vanno a ruba. Ecco il modello e dove acquistarle

Chi non conosce Chiara Ferragni? La giovanissima imprenditrice, designer e influencer italiana che con i look meravigliosi ha partecipato agli eventi più importanti come i Met Gala, proprio qualche giorno fa. Nonostante gli outfit eleganti che questi eventi richiedono, la giovane influencer non rinuncia alla comodità e allo stile vintage di un paio di sneakers Nike.

La comodità trionfa sempre

Nonostante l’eleganza faccia parte della suo lavoro, Chiara Ferragni non può fare a meno di capi e accessori basic che regalano comfort senza rinunciare allo stile. Nella vita di tutti i giorni, che vediamo attraverso il suo profilo social su Instagram, la vediamo spesso indossare jeans e scarpe comode. Naturalmente, le sue scelte non sono mai casuali riuscendo sempre a conferire grande stile a tutti i suoi look.

Nel suo ultimo viaggio in Messico, la Ferragni ha deciso di indossare un paio di scarpe che agli occhi più attenti dei fan non sono sfuggite. Si tratta, infatti, di un paio di Nike. Per essere più precisi, il modello di Nike scelto dall’influencer è tra i più in voga questo momento ed è il modello Dunk.

Le Nike Dunk ai piedi di Chiara Ferragni

Le sneakers indossate da Chiara Ferragni sono marroni e bianche ed è uno dei modelli più comodi prodotti dall’aziende negli ultimi anni. L’influencer, quindi, ci mostra che un paio di scarpe comode sono perfette in ogni occasione e abbinabili con qualsiasi cosa.

Per essere un’icona di stile, dunque, non si è obbligati a rinunciare alla comodità.

