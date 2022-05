Fedez, il cambiamento dopo la malattia e il rapporto con i soldi: ‘Prima del tumore ambivo ad avere 200 milioni’

Per Fedez la scoperta della malattia, ovviamente, è stato un brutto colpo. Tutte le sue sicurezze sono state messe in dubbio in un attimo. La carriera brillante, la sua fantastica moglie Chiara Ferragni, i suoi figli, i suoi risultati e anche il suo “obiettivo in soldi“. Ciò che per il rapper era importante fino a un secondo prima ha perso di valore in un attimo. Il cantante infatti, già fortemente attaccato alla sua famiglia, ha deciso di dedicarsi ancora di più a questa cambiando completamente le sue priorità.

Leggi anche: Come sta Fedez dopo l’operazione: ‘Con la malattia ho perso 10 chili’

La malattia “l’ha cambiato”

Inevitabilmente dopo la malattia, il tumore al pancreas, Fedez ha cambiato totalmente approccio alla vita iniziandone una “nuova”. Durante il podcast Muschio Selvaggio realizzato insieme a Luis e Martin Sal, ha dichiarato all’ospite della puntata, il rapper Lazza, che ha abbandonato completamente l’idea del suo “obiettivo in soldi”. Si stava discutendo dell’argomento “Ambizioni e obiettivi” e ha fatto presente quanto questo concetto nella sua testa si è totalmente modificato.

“Vi faccio un esempio. Prima del tumore mi ero ‘fissato’ di raggiungere 200 milioni. Ora invece non me ne frega più niente. Ho capito che questo non può essere un fine, o almeno non il mio“.

I suoi veri obiettivi

Il rapper non ha mai voluto concedere interviste a riguardo. Ha preferito, da subito, comunicare ciò che stava accadendo attraverso i suoi profili social. Questo perché voleva dare un messaggio ai tanti che lo seguono. La vita è imprevedibile e a volte può cambiare tutte le carte in tavola. Grazie all’amore della sua famiglia, quotidiano, non si è mai sentito solo e nonostante le difficolta post intervento, è andato avanti.

Da poco ha partecipato con la moglie al Met Gala. Con la sua solita ironia ha reso partecipi i suoi fan attraverso le storie. Decisamente ha una nuova luce e nuovi progetti da realizzare. L’insegnamento che ha dato durante il podcast Muschio Selvaggio vorrebbe che fosse ascoltato da tutti. Anche perché, effettivamente, si possono avere tutti i soldi del mondo ma non si possono comprare i veri valori della vita.

Leggi anche: Fedez, torna come giudice di X Factor dopo quattro anni