Chiara Ferragni, ecco dove festeggerà il compleanno: la location del party esclusivo

Tornata da New York, Chiara Ferragni è già pronta per partire in un altro viaggio.. questa volta però non di lavoro. Infatti domani è il suo compleanno e tutti non vedono letteralmente l’ora di scoprire cosa si sarà inventata questa volta. Dopo un periodo un po’ brutto per via della malattia di Fedez, i due probabilmente hanno deciso di fare qualcosa in grande, come sempre, per aggiungere un’altra serata speciale ai ricordi. Vediamo dove lo festeggerà.

Dove festeggerà il compleanno Chiara Ferragni

Tante indiscrezioni portano a un posto preciso: la Sicilia, Palermo. Dopo le loro notte nella fantastica isola sembra che i due si siano follemente innamorati del posto. Proprio per questo avrebbero deciso di prenotare una location d’eccezione come quella di Villa Igiea, uno storico hotel di lusso a Palermo.

I Ferragnez sono conosciuti per i loro party più esclusivi. Chiara poi, frequentemente, viene presa in giro dal marito perché è solita ad addormentarsi presto e non riuscire a fare tardi. Ma dal documentario della famiglia, in realtà, le cose sembrano andare diversamente. Infatti, pare che sia proprio Fedez a lamentarsi delle “troppe” uscite della moglie. Ma questa volta, ovviamente, i due sono contentissimi di poter passare un momento con tutta la famiglia, e non solo, per fare gli auguri più belli alla strepitosa influencer.